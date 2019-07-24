ريهام عبدالغفور تستعيد ذكريات "زي الشمس" بغلاف مجلة Lounge

استعادت الفنانة ريهام عبد الغفور، ذكرياتها مع شخصية "فريدة" التي قدمتها في مسلسل "زي الشمس"، خلال الموسم الرمضاني الماضي، من خلال اللقاء الذي أجرته مع مجلة Lounge .





نشرت "ريهام" عبر حسابها الشخصي على موقع instagram، صورة غلاف المجلة، الذي ظهرت عليه باللوك الخاص بشخصية "فريدة"، وعلقت كاتبة: "هل تفتقد فريدة بالفعل؟ حسنًا فقد عادت مجددًا، خصيصًا لإجراء هذا اللقاء فقط، استمتعت بالرجوع إلى ذكريات زي الشمس والعقود المستقبلية على مسرح الملك لير، مع مجلة Lounge".









كما نشرت أيضًا صورة أخرى من داخل المجلة، وعلقت عليها كاتبة: "أريد أن أصبح ملكة القلوب (الأميرة ديانا)، في إشارة منها إلى أن فريدة تملكت قلوب كل من عرفوها مثلما فعلت الأميرة الراحلة ديانا.





















يذكر أن مسلسل "زي الشمس" بطولة دينا الشربيني، وريهام عبدالغفور، وأحمد داود، وأحمد صلاح السعدني، وسوسن بدر، وجمال سليمان، وأحمد مالك، وعمر السعيد ومن تأليف مريم نعوم، وإخراج سامح عبد العزيز.



