الأهلي يوافق على "فرمان" مارتن لاسارتي في القائمة الإفريقية
الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 02:53 م
علي نبوي ومحمد الصو
Advertisements
Advertisements
أكد الدكتور طه إسماعيل رئيس لجنة التخطيط للكرة الأهلي أن اللجنة في اجتماعها اليوم مع مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة، ناقشت القائمتين الإفريقية والمحلية واستعرضت رؤية الجهاز الفني في هذا الشأن.
وأضاف إسماعيل أن اللجنة وهي تدعم كل احتياجات الجهاز الفني وافقت على رؤية
مارتن لاسارتي في قيد 26 لاعبًا في القائمة الإفريقية وأن سيد عبدالحفيظ سوف يقوم بالإعلان
عنها غدًا.
وأشار إلى أن القائمة المحلية لا يزال هناك وقت للترتيب بشأنها في إطار ما يخدم
سياسة الفريق واحتياجاته.
وكشف إسماعيل عن أن اللجنة ناقشت أيضًا العروض التي تلقاها بعض اللاعبين الذين
قد لا تسمح الظروف بوجودهم في المرحلة الحالية، وسوف يتم حسم كافة هذه الأمور خلال
الأيام القليلة القادمة بالتنسيق الكامل مع الجهاز الفني.
Advertisements
- الأهلي يحسم مصير سيد عبدالحفيظ
- لاسارتي يفاضل بين ربيعة ووحيد للقائمة الإفريقية
- فرمان لاسارتي يهدد حسين الشحات بالتجميد في الأهلي
- فرمان ناري من لاسارتي وعبد الحفيظ للاعبي الأهلي
- مفاجأة.. لجنة التخطيط بالأهلي توصي برحيل لاسارتي
- لاسارتي يحسم مصير رباعي الأهلي
- لجنة التخطيط بالأهلي تجتمع غدًا مع لاسارتي وعبد الحفيظ
- طه إسماعيل يكشف عن احتياجات الأهلي في المرحلة المقبلة
- طه إسماعيل: لاسارتي طلب دعم الأهلي بلاعب أو اثنين وناقشنا موقف المعارين والراحلين
- تفاصيل اجتماع لجنة التخطيط مع مسئولي التعاقدات بالأهلي