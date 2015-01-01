الأهلي يوافق على "فرمان" مارتن لاسارتي في القائمة الإفريقية

أكد الدكتور طه إسماعيل رئيس لجنة التخطيط للكرة الأهلي أن اللجنة في اجتماعها اليوم مع مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة، ناقشت القائمتين الإفريقية والمحلية واستعرضت رؤية الجهاز الفني في هذا الشأن.

وأضاف إسماعيل أن اللجنة وهي تدعم كل احتياجات الجهاز الفني وافقت على رؤية مارتن لاسارتي في قيد 26 لاعبًا في القائمة الإفريقية وأن سيد عبدالحفيظ سوف يقوم بالإعلان عنها غدًا.

وأشار إلى أن القائمة المحلية لا يزال هناك وقت للترتيب بشأنها في إطار ما يخدم سياسة الفريق واحتياجاته.

وكشف إسماعيل عن أن اللجنة ناقشت أيضًا العروض التي تلقاها بعض اللاعبين الذين قد لا تسمح الظروف بوجودهم في المرحلة الحالية، وسوف يتم حسم كافة هذه الأمور خلال الأيام القليلة القادمة بالتنسيق الكامل مع الجهاز الفني.