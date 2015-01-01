ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى بنسبة 1.08%

ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 1.08% رابحا 31.07 نقطة ليغلق عند مستوى 2911.68 نقطة.





وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 225.8 مليون سهم محققة ما قيمته 306.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 3532 صفقة ل35 سهما، وارتفع 22 سهما، وانخفضت 8 أسهم، واستقرت 5 أسهم.

وارتفعت 7 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع الاستثمار بنسبة 2.26%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.56%، ثم قطاع السلع بنسبة 1.13%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.81%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.70، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.25%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.10%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.54%.