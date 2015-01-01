ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

برلماني يتقدم بطلب إحاطة حول وضع حد لحمامات السباحة غير المرخصة

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 03:07 م
برلماني يتقدم بطلب إحاطة حول وضع حد لحمامات السباحة غير المرخصة
النائب فايز بركات
Advertisements
طباعة
إسلام شعراوي
 
Advertisements
تقدم النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بطلب احاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول ضرورة الاهتمام بحمامات السباحة بمراكز الشباب والأندية في المحافظات، للتصدي لظاهرة السباحة في الترع، بالإضافة إلى وضع حد لحمامات السباحة غير المرخصة التي تتسبب في إزهاق الارواح.

وقال بركات أن الشباب والأطفال يتجهون إلى السباحة في الترع وفي النيل بالرغم من جهلهم بأصول السباحة به، وبالرغم من علمهم حول اضرار السباحة في الترع وخطورة الأمراض التي تسببها، مشيرا إلى أن الظاهرة تنتشر في القرى التي لا يتوفر بها حمامات سباحة للمواطنين، مؤكدًا أن مشكلات حمامات السباحة تزيد مع وجود بعضها بشكل غير مرخص، ما يعني أنها مخالفة للاشتراطات القياسية، وتتسبب في حالات غرق متعددة، حتى إن البعض أنشأ حمام سباحة بأرض خلاء، وبدأ في جني الأموال دون رقيب أو حسيب، وأضاف الأمر يستدعي التدخل بالتفتيش والرقابة على الأندية ومراكز الشباب.
Advertisements
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس أودي
ريال مدريد - أسبانيا
-
x
18:00
-
توتنهام هوتسبير - إنجلترا
بايرن ميونيخ - ألمانيا
-
x
20:30
-
فنربخشة - تركيا
بطولة اتحاد غرب آسيا
لبنان
-
x
18:30
-
العراق
فلسطين
-
x
21:30
-
اليمن