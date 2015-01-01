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تراجع بورصة قطر بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 02:59 م
تراجع بورصة قطر بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء
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تراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.13% خاسرة عدد 13.63 نقطة، لتغلق عند مستوى 10589.29 نقطة.
 
وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 82.9 مليون سهم بقيمة 192.4 مليون ريال قطرى عبر 5164 صفقة، وارتفع 14 سهما، وانخفض 26 سهما، واستقرت 7 أسهم.
 
وهبطت 4 قطاعات على رأسها قطاع العقارات بنسبة 0.81%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.55%، أعقبه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.31%، ثم قطاع  الصناعات بنسبة 0.16%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 1.27%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.12%. 
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