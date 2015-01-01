هاني شاكر يكشف عن خطته حال فوزه بمقعد نقيب الموسيقيين

أعرب الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، عن غضبه الشديد للمشادات التي حدثت صباح اليوم بمقر انتخابات الموسيقية، مؤكدا علي أنها أفعال لا تليق أبدا بالنقابة وبأعضائها.





وقال هاني شاكر، في تصريح خاص لـ" الفجر الفني "، سعيد بوجود الصحفيين والإعلاميين وأعضاء الجمعية العمومية اليوم، والله يولي في النهاية الأصلح، وأنا في خدمة الجميع".





واستكمل:" في حال فوزي سيتم تنفيذ خطة جديدة مع أعضاء الجمعية العمومية، منها التنسيق مع أعضاء "الدي جي"، لتولي أعضاء الجمعية العمومية العمل معهم في الحفلات الغنائية كمطربين وعازفين، والتنسيق أيضًا مع وزير التربية والتعليم بعودة حصة موسيقي للطلاب وعودة الحفلات الغنائية، وتقنين المهرجانات ووضع معايير معينة، طبقا لامتحان بنقابة المهن الموسيقية، وزيادة نسبة المعاشات وتوفير فرص العلاج".





وأضاف:"لم أتوقع حاليا أي نتيجه، ولكن أنا في خدمة زملائي سواء كسبت أم لا، وفي الحقيقة كنت مترددًا في البداية بخصوص الترشح بالانتخابات بسبب ما تعرضت له من أمور وصلت إلي القضاء بالتزوير وصلت إلى الحبس غيابيًا لمدة عامين بموجب التزوير بالعناوين الخاصة بي وأعضاء الجمعية العمومية".





وعن أعماله الفنية المستقبلية قال: "أستعد لإحياء عدد كبير من الحفلات الشهر المقبل في تونس والسعودية، وأحضر حاليا لأغنية جديدة تحت عنوان "بينا" باللهجة الإسكندراني لطرحها خلال الأسابيع القليلة المقبلة"





وحرص الفنان هاني شاكر، فور وصوله على التواجد بالمقر الخاص بأعضاء المجلس المرشحون معه، ومنهم د.رضا رجب والمطربة ناديه مصطفى وزوجها أركان فؤاد والمطرب الشعبي طارق الشيخ.





وتقام حاليًا انتخابات نقابة المهن الموسيقية والتي ينافس فيها المطرب مصطفى كامل أمير الغناء العربي هاني شاكر على مقعد النقيب.