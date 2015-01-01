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خبيرة أرصاد: أفضل درجات الحرارة بالسواحل الشمالية

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 02:59 م
خبيرة أرصاد: أفضل درجات الحرارة بالسواحل الشمالية
طقس
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هدى عبدالرازق
 
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قالت إيمان شاكر، خبيرة الأرصاد الجوية، إن هناك ارتفاع في نسبة الرطوبة على مختلف أنحاء الجمهورية خاصة في الساعات المتأخرة من الليل، والصباح الباكر، حث تصل نسبة الرطوبة إلى 80%.

وأشار "شاكر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر قناة "النيل للأخبار"، اليوم الثلاثاء، إلى أنه يسود طقس حار على الوجه البحري والقاهرة، ومعتدل على السواحل الشمالية، حيث أنها الأفضل في درجات الحرارة، حيث هناك ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بمعدل درجتين.

وحذرت من وجود شبورة ماشية في الصباح الباكرة، مناشدة المواطنين تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس.
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