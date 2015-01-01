"اتهام للقيادات بالسرقة".. الخلافات تعصف بـ"الإخوان" في تركيا

تشتد الخلافات والأزمات داخل جماعة الإخوان الإرهابية، خاصة بعد فضيحة التسريبات التي كشف أعمال النهب والسرقة التي يقوم بها الكثير من القيادات الإخوانية، فضلًا عن العاصفة التي تضرب القنوات.





أزمة التسريبات

تعد أزمة التسريبات، عادة إخوانية قديمة، حيث ظهر التسريب الصوتي الأخير، للقيادي الإخواني أمير بسام، عضو مجلس شورى جماعة الإخوان، الهارب في تركيا، يكشف تورط عدد من قيادات الإخوان في سرقة واختلاس أموال التنظيم بالخارج، وطلب التحقيق في المسارات المالية لتنظيم الإخوان في الخارج و مصارفها خلال الأعوام الستة المنصرمة.





الشاب الإخوانى لم يكتفى بنشر التسجيل الصوتى للقيادى أمير بسام بل هدد بنشر الكثير من التسريبات، قائلا فى تدوينة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر": "حصلت على تسجيل آخر لمستشار محمد مرسي يتحدث عمن أسماهم المرتزقة والفسدة الذين يتصدرون المشهد داخل الإخوان فهل أنشره؟"





وتابع: إن لم تتوقف المهزلة التي تحدث في حق الشباب الذي يتضور جوعًا ولا يجد مكان يأويه في تركيا ويتم التعامل معهم بكل وضاعة سيتم النشر، فأنا أعلم والله شباب يجلسون بالثلاثة أيام لا يجدون لقمة عيش وأسوأ من ذلك إهانة كرامتهم من ناس حقيرة، فهؤلاء الشباب ضحوا وخرجوا من مصر لا ليفقدوا كرامتهم في تركيا، فإن لم يتركوا مواقعهم فورا ويتركوا الإخوان يختاروا من يمثلهم بحرية وشفافية ويتم احترام الشباب المطارد ورعايته بالأموال المسلوبة فسأنشر التسجيل.





تقرير "مباشر قطر"، شدد على أن شباب جماعة الإخوان فى تركيا هددوا بنشر تسجيلات جديدة تكشف فساد ومخالفات قادة الجماعة، وأكد شباب الإخوان أن التسجيلات التى بحوزتهم تتضمن تفاصيل خاصة بوقائع فساد مالى وإدارى، ويرويها بالتفاصيل مستشار سابق للرئيس المعزول محمد مرسى ، حيث تكشف التسجيلات جانبًا من الأموال والهبات والتبرعات التى ترد لقادة الجماعة فى تركيا من دول بعينها، وجمعيات خيرية، ومنظمات إغاثية.





وأوضح التقرير، أن قائمة الاتهامات تطال 9 قيادات تدير الجماعة فى تركيا ، بينهم محمود حسين ومحمد البحيرى وصابر أبو الفتوح ومحمد الإبيارى، لافتا إلى أن تهديدات شباب تنظيم الإخوان الإرهابى جاءت فى أعقاب نشر تسجيل صوتى لأمير بسام ، القيادى الإخوانى، يكشف فيه فضائح السرقات لأموال الجماعة.





اتهام للشباب بالكذب

وسارعت جماعة الإخوان، بإصدار بيانا رسميا للرد على التسريب الصوتي الفاضح للقيادى الإخوانى أمير بسام، الذي كشف عمليات السرقة لأموال التبرعات الإخوانية، لتتهم أمير بسام بالكذب وتصف تلك التسجيلات الصوتية بقضايا فرعية داخل الجماعة.





تهديد بتسجيلات أخرى

وأكد تقرير "مباشر قطر"، أن شباب جماعة الإخوان في تركيا هددوا بنشر تسجيلات جديدة تكشف فساد ومخالفات قادة الجماعة، وأشار شباب الإخوان أن التسجيلات التي بحوزتهم تتضمن تفاصيل خاصة بوقائع فساد مالي وإداري، ويرويها بالتفاصيل مستشار سابق لمحمد مرسي العياط، حيث تكشف التسجيلات جانبًا من الأموال والهبات والتبرعات التى ترد لقادة الجماعة فى تركيا من دول بعينها، وجمعيات خيرية، ومنظمات إغاثية.





وأوضح التقرير، أن قائمة الاتهامات تطال 9 قيادات تدير الجماعة فى تركيا ، بينهم محمود حسين ومحمد البحيرى وصابر أبو الفتوح ومحمد الإبيارى، لافتا إلى أن تهديدات شباب تنظيم الإخوان الإرهابي جاءت في أعقاب نشر تسجيل صوتي لأمير بسام ، القيادي الإخواني، يكشف فيه فضائح السرقات لأموال الجماعة.





أزمات القنوات

لا تزال أزمات قناة الشرق الإخوانية، التي تبث من تركيا، ويترأس مجلس إدارتها أيمن نور، قائمة، حيث تفجرت أزمتها منذ شهور، بسبب استحواذ أيمن نور على أموال التمويل القطرية المخصصة للصرف على القناة، وإعطاء الفتات منها للعاملين، لتستمر أزماتها حتى الآن.





بينما تبث قناة "مكملين" الداعمة لجماعة الإخوان الإرهابية، التسريبات والفيديوهات المفبركة التي لم تنتهي، إلا أن الدولة المصرية كشفت زيف تلك التسريبات، وفضحت القناة التي تروج الشائعات والفتن.





ونظرًا لانعدام الخبرة، وسوء المحتوى المقدم من خلال تلك القنوات، فإن القائمين على التمويل، يبحثون كيفية التخلص من الإعلامين الذين يديرونها، والاكتفاء بالقنوات والبرامج الإلكترونية التي تبث من قطر أو لندن.





