ما لا تعرفه عن ثعبان الطريشة السام .. أخطر من "الكوبرا" ويهدد سكان التجمع الخامس بـ"البتر"

انتشر مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لـ ثعبان الطريشة في منطقة التجمع الخامس بمحافظة القاهرة، حيث قال بعض السكان إن سبب ظهور ثعبان الطريشة ، هو قتل القطط و الكلاب الضالة التي كانت تتغذى على ثعبان الطريشة ، ما أدى إلى انتشارها بشكل كبير في التجمع.





تعريف مبسط عن ثعبان الطريشة

أفعى المقرنة، "الاسم العلمي: Cerastes cerastes"، هو نوع من الزواحف يتبع جنس القرناء من فصيلة الالأفاعي ضمن رتبة الحرشفيات.

يستوطن ثعبان الطريشة أفريقيا وأجزاء من الشرق الأوسط، متوسط طوله الإجمالي مجموع الجسم والذيل يكون ما بين 30 إلى 60 سم ولا يزيد طولها عن 85 سم حيث أن إناث الطريشة أطول من الذكور. لها عيون بارزة وقرنين فوق العيون، لون جلدها أصفر أو رمادي شاحب أو وردي محمّر. وعادةً يتشابه لون جلدها بلون التربة المحيطة.





وفي نفس السياق، أكد الدكتور عمر، خبير الحياة البرية و عميد معهد الدراسات البيئية في جامعة السادات على ضرورة الابتعاد متر على الأقل من ثعبان الطريشة السام وطلب النجدة.





وأشار خبير الحياة البرية إلى أ ن ثعبان الطريشة منتشر في بعض الاماكن الصحراوية بمصر، لافتًا إلى أن ثعبان الطريشة من عائلة الحية السامة التي تعتمد على مهاجمة ضحيتها من خلال عض أقرب جزء منها، مستخدمة أنيابها المتحركة التي تميزها عن عائلة "الكوبرا".





مواصفات ثعابين الطريشة





وصف عميد معهد الدراسات البيئية في جامعة السادات ثعبان الطريشة بأنه "دائمًا يشبه لون التراب الأصفر، وجسمها قصير، ولا يتعدى طول ثعبان الطريشة 20 سنتيمترًا وتغطي جسمها بالأشواك".





وتابع إن ثعبان الطريشة منتشر بداية من الوجه البحري والساحل الشمالي حتى حلايب وشلاتين؛ لكنه يميل إلى الوجود في الظهير الصحراوي، وظهر ثعبان الطريشة في الأونة الأخيرة بمدينة السادات والمعادي والتجمع الخامس بمحافظة القاهرة.





وأشار "عمر" في تصريحات صحفية إلى أن خطورة ثعبان الطريشة تتمثل في أن سمه يحتوي على مادة حارقة تشبه "مياه نار" تقتل الأنسجة الملامسة لمكان العضة، وينتشر سم ثعبان الطريشة خلال ساعتين في الجسم كله من مكان العضة، ما يتطلب بتر الجزء المصاب للحفاظ على حياة الضحية من الوفاة.





كما ذكر أن السبب في ظهور ثعبان الطريشة يرجع لانتشار القوارض وارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف والتوسع في الصحراء، مشيرًا إلى أن انتشار ثعبان الطريشة لا يتعلق بقتل القطط والكلاب الضالة.



