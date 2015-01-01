ارتفاع معدل البطالة في جنوب أفريقيا إلى أعلى مستوى في 11 عاماً

ارتفع معدل البطالة في جنوب أفريقيا إلى أعلى مستوى في حوالي 11 عاماً على الأقل خلال الربع الثاني من العام الجاري، مع عمليات خفض للوظائف في قطاعي التعدين والمالية.





وكشفت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات في جنوب أفريقيا، اليوم الثلاثاء، أن معدل البطالة في البلاد ارتفع إلى 29 بالمائة خلال الثلاثة أشهر المنتهية في يونيو الماضي مقابل 27.6 بالمائة المسجلة في الربع الأول من العام.





وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن معدل البطالة سوف يرتفع إلى 27.7 بالمائة خلال الربع الثاني من 2019.





وأوضحت البيانات أن معدل البطالة في الربع الثاني يقف عند أعلى مستوى منذ عام 2008 عندما تم البدء في رصد السجلات.





ويبقي معدل البطالة في جنوب أفريقيا أعلى مستوى 20 بالمائة خلال أخر 20 عاماً، كما أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد لم يشهد نمواً بأكثر من 2 بالمائة سنوياً منذ عام 2013.





وبحسب البيانات، فإن تصفية الشركات خلال الربع المنتهي في يونيو/حزيران الماضي شهدت زيادة 25 بالمائة عند المقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.





وشهد قطاع النقل إلغاء 42 ألف وظيفة فيما سجل قطاع التعدين فقدان بالوظائف قدره 36 ألف وظيفة.



