لاعب سيراميكا ينضم للترسانة بثلاث مواسم
الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 02:54 م
شيماء الجلاد
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تعاقد الفريق الأول بنادى الترسانة تحت قيادة علاء ميهوب المدير الفنى للفريق مع محمد مجدى لاعب وسط مهاجم فريق سيراميكا لمدة 3 مواسم، استعداداً للقسم الثاني.
وقد حضر التوقيع طارق سعيد رئيس نادى الترسانة والمشرف العام على الكرة ، وكريم حسن شحاتة مدير الكرة بالفريق، وتامر النحاس وكيل اللاعبين.
يذكر أن الترسانة قد تعاقد مع 5 لاعبين مسبقآ وهم : أحمد حسين حارس المريخ ، وعمر جابر حارس الفيوم ، وسيد حمدى لاعب بورتو السويس ، وأحمد عارف لاعب السكة الحديد، واسلام حازم لاعب نجوم المستقبل.
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