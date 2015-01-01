لاعب سيراميكا ينضم للترسانة بثلاث مواسم

تعاقد الفريق الأول بنادى الترسانة تحت قيادة علاء ميهوب المدير الفنى للفريق مع محمد مجدى لاعب وسط مهاجم فريق سيراميكا لمدة 3 مواسم، استعداداً للقسم الثاني.

وقد حضر التوقيع طارق سعيد رئيس نادى الترسانة والمشرف العام على الكرة ، وكريم حسن شحاتة مدير الكرة بالفريق، وتامر النحاس وكيل اللاعبين.





يذكر أن الترسانة قد تعاقد مع 5 لاعبين مسبقآ وهم : أحمد حسين حارس المريخ ، وعمر جابر حارس الفيوم ، وسيد حمدى لاعب بورتو السويس ، وأحمد عارف لاعب السكة الحديد، واسلام حازم لاعب نجوم المستقبل.