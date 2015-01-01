محلل اقتصادي يتوقع تباطؤ نمو اقتصاد سنغافورة 1.5% خلال العام الجاري

توقع محلل اقتصادي في وكالة موديز تباطؤ نمو اقتصاد سنغافورة لنحو 1.5 بالمائة خلال العام الجاري.





وقال كبير الاقتصاديين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بوكالة موديز أناليتيكس التابعة لموديز "ستيف كوكران"، اليوم الثلاثاء، إن الناتج المحلي الإجمالي لسنغافورة قد ينمو بنسبة تتراوح بين 1.5 إلى 2 بالمائة لكن النسبة الأقل هي الأكثر واقعية، نقلاً عن شبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية.





وتعتبر هذه التوقعات عند الحد الأدنى من توقعات الحكومة في سنغافورة للنمو الاقتصادي هذا العام والتي تتراوح بين 1.5 إلى 2.5 بالمائة.





وقدرت الحكومة في سنغافورة أن الاقتصاد نما بنسبة 3.1 بالمائة في العام الماضي.





وفي الغالب ينظر إلى سنغافورة كمؤشر لقوة الاقتصاد العالمي كون التجارة الخارجية تمثل نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.





وفي عام 2018، قدر البنك الدولي صادرات سنغافورة بقيمة 176.4 بالمائة من ناتجها المحلي الإجمالي.





وفي حال كانت التجارة في سنغافورة ضعيفة، فهذا يشير إلى الطلب والنمو الاقتصادي الآخذ في الهبوط داخل الدول الأخرى.



