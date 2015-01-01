رئيس بعثة الحج بـ"التضامن": تفويج 1006 حجاج إلى مكة المكرمة غدا

تواصل البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية بوزارة التضامن الاجتماعي جهودها المكثفة في استقبال أفواج ضيوف الرحمن من حجيج الجمعيات الأهلية والبالغ عددهما 12 ألف حاج وتقديم كافة الخدمات لهم.





وصرح أيمن عبد الموجود رئيس بعثة الحج بوزارة التضامن الاجتماعي بأن الغد الاربعاء 31 من يوليو سيشهد تفويج ١٠٠٦ حاجا الى مكة المكرمة من محافظات وشمال سيناء وجنوب سيناء و المؤسسة والذين ستنطلق رحلاتهم من مطار القاهرة كما سيشهد تفويج حجيج اسوان من مطار اسوان وذلك في اطار ما اتخذته وزارة التضامن الاجتماعي هذا العام من اجراءات تنسيقة مع وزارة الطيران لاستخدام بعض المطارات الاقليمية في نقل الحجيج في رحلتي الذهاب والعودة.





واكد عبد الموجود، أن رحلات التفويج عبر الجسر الجوى ستستمر حتى 4 من اغسطس القادم، مشيرا إلى غرفة العمليات المشكلة في حالة انعقاد دائم على مدى ساعات اليوم وان افراد لجان البعثة تم منحهم التسهيلات والامكانات اللازمة لتسهيل عملهم وتوفير كافة الخدمات اللازمة لضيوف الرحمن.





واوضح عبد الموجود أن حالة الحجيج مطمئنة وانهم يتلقون الرعاية الكاملة، مشيرا إلى أن مقر البعثة هو فندق الايمان جراند بمكة المكرمة والايمان رويال بالمدينة المنورة وانه يتم استقبال والرد على جميع الاستفسارات الخاصة بالحجيج وذويهم على الرقم الخاص ببعثة حجيج الجمعيات الاهلية 966576507579.





وعلى الجانب الاخر تستمر مديريات التضامن الاجتماعي في دعم ضيوف الرحمن من حجيج الجمعيات الاهلية حيث صرح ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالبحر الاحمر انه تم توديع الحجيج الذين غادروا الى الاراضى المقدسة من مطار الغردقة الدولى حيث كان في توديعهم العميد تامر سمير رئيس الادارة المركزية لمكتب محافظ البحر الاحمر نيابة عن محافظ البحر الاحمر والمشرفين لتسهيل الاجراءات على الحجيج.



