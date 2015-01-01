برلماني: مؤتمرات الشباب تساهم في تنمية قدراتهم وتأهيلهم سياسيا
الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 02:48 م
إسلام شعراوي
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أكد النائب محمد الكومي، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن مؤتمرات الشباب التي يعقدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، تساهم في بحث الرؤى والأفكار وتنمية قدرات الشباب وتأهيلهم سياسيًا، مضيفًا أن تلك المؤتمرات تعد إحدى الوسائل التى عالج بها الرئيس المشكلات التى عانى منها الشباب لعقود طويلة والتي تمثلت فى عدم تمكينهم على الصعيد السياسي، وعدم وجود تواصل فعال بين الشباب والمسئولين الحكوميين في الدولة.
وأضاف الكومي، أن مؤتمرات الشباب تعد ايضًا فرصة للاستماع إلى خطط الشباب للقضاء على الفقر وتوفير حياة كريمة للمصريين، وتحقيق أهداف التنمية فى حضور كبار رجال الدولة، مما يشعرهم بأهميتهم كفئة فاعلة بل أهم فئة في المجتمع، مُشيرًا إلى أهميتها في الحرص على مناقشة محاور المؤتمر من خلال نموذج محاكاة الدولة المصرية، والذى يحاكى فيه الشباب دور السلطتين التنفيذية والتشريعية وفى وجود تمثيل للشارع والأحزاب بما تمثل فرصة عظيمة للتحاور.
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