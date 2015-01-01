برلماني: مؤتمرات الشباب تساهم في تنمية قدراتهم وتأهيلهم سياسيا

أكد النائب محمد الكومي، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن مؤتمرات الشباب التي يعقدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، تساهم في بحث الرؤى والأفكار وتنمية قدرات الشباب وتأهيلهم سياسيًا، مضيفًا أن تلك المؤتمرات تعد إحدى الوسائل التى عالج بها الرئيس المشكلات التى عانى منها الشباب لعقود طويلة والتي تمثلت فى عدم تمكينهم على الصعيد السياسي، وعدم وجود تواصل فعال بين الشباب والمسئولين الحكوميين في الدولة.



