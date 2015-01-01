32.4 مليار ريال الإنفاق السياحي بالربع الثاني..64% للأجانب

كشف مركز المعلومات والأبحاث السياحية - ماس، التابع للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، أداء الطلب السياحي خلال الربع الثاني لعام 2019.





وأظهر التقرير؛ وفقاً لما نشره "ماس" عبر حسابه الرسمي على "تويتر" اليوم، أن إجمالي حجم الإنفاق السياحة بالمملكة بلغ 32.4 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري؛ بواقع 20.8 مليار ريال كإنفاق للسياحة الوافدة (تمثل 64.2 بالمائة من إجمالي الإنفاق)، و11.6 مليار ريال من السياحة النخلية.

وبلغ إجمالي عدد الرحلات السياحية 15.2 مليون رحلة، منها 4.8 مليون رحلة وافدة، و10.4 مليون رحلة سياحية محلية، وكانت مكة المكرمة أعلى الوجهات بالنسبة للسياح بنسبة 40.5 بالمائة.









ووصل عدد الفنادق بالمملكة 2.53 ألف فندق بإجمالي 410.96 ألف غرفة، وسجلت فنادق الرياض أعلى متوسط لسعر الغرفة بالسعودية بقيمة 385 ريالاً خلال الربع الثاني من العام الجاري.





ووصل إجمالي عدد الوحدات السياحية المفروشة إلى 167.44 ألف وحدة، وبلغ المتوسط العام لإشغال الوحدات السكنية خلال الربع الثاني من العام الجاري 65.6 بالمائة.