تقرير: إسرائيل قصفت موقعا إيرانيا في العراق

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن طائرة إسرائيلية من طراز "إف- 35" قصفت موقعا عسكرياً في العراق قبل 10 أيام.

ونقلت عن الخبير العسكري رون بن يشاي، أن القاعدة التي تم قصفها هي القاعدة العسكرية الأقرب إلى سوريا وتستغلها إيران لإدخال الأسلحة عبر العراق إلى سوريا ولبنان للعمل ضد إسرائيل، موضحاً أن الموقع الذي قصف يتبع لما وصفه بـ"المليشيات الموالية لإيران في العراق".

وتأتي هذه الأنباء بعد يوم من نفي مصادر عراقية، صحة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن قصف على معسكر أشرف، شرق العاصمة بغداد، من قبل طائرات إسرائيلية أو غيرها.

وقال المصدر إن "بعض وسائل الإعلام الناطقة باللغة الإنكليزية تحدثت عن معلومات حول قصف طيران إسرائيلي لمعسكر أشرف الذي تتواجد فيه منظمة بدر بزعامة هادي العامري، لكن هذا لم يحدث”.