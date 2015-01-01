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تنفيذ 35 قرار إزالة بمنطقة أبو سيال بالسويس "صور"

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 01:43 م
تنفيذ 35 قرار إزالة بمنطقة أبو سيال بالسويس صور
الإزالة
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أبوبكر عبد المعز
 
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شنت إدارة حى الجناين بمحافظة السويس، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع شرطة المرافق، حملة لإزالة التعديات على أرضي الدولة المنهوبة بمنطقة أبو سيال داخل نطاق الحي.

وقاد الحملة اللواء محمد منتصر، حمكدار مدير أمن السويس، واللواء عيد سعيد، مساعد مدير أمن السويس وعالية فريد، رئيس حي الجناين وعدد من القيادات الأمنية ومديري إدارة الهندسة والمتابعة والإشغالات بحي الجناين.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ 35 قرار مساحة 7193 مسطحا على الأرضي المملوكة لحي الجناين بمنطقة أبو سيال الكائنة داخل نطاق الحي. 
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