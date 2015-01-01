محاكاة ليوم عرفة.. أكثر من 300 عامل ينفذّون فرضية نظافة طرق المشاة

نفّذت ‎الإدارة العامة للنظافة بأمانة العاصمة المقدسة؛ اليوم، فرضية محاكاة ليوم التاسع من شهر ذي الحجة، لنظافة طرق المشاة بعد التصعيد من ‎مشعر منى إلى ‎عرفات.





وتضمنت الفرضية، نظافة طرق المشاة من الساعة 9 صباحاً إلى 4 مساءً مروراً بمشعر مزدلفة على أن يتم نظافة طرق المشاة وتهيئتها.

وتم تنفيذ التجربة الفرضية بمشاركة عقود النظافة الخمس، حيث بلغت إجماليات التكثيف (310 عامل نظافة)، ومكنسة 3 ياردة عدد (12)، ومكنسة 7 ياردة عدد (5)، وغراف صغير مع فرشة عدد (7)، وقلاب 20 طن (2)، وغراف كبير (1)، وضاغط 22 ياردة (1).