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محاكاة ليوم عرفة.. أكثر من 300 عامل ينفذّون فرضية نظافة طرق المشاة

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 01:43 م
محاكاة ليوم عرفة.. أكثر من 300 عامل ينفذّون فرضية نظافة طرق المشاة
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نفّذت ‎الإدارة العامة للنظافة بأمانة العاصمة المقدسة؛ اليوم، فرضية محاكاة ليوم التاسع من شهر ذي الحجة، لنظافة طرق المشاة بعد التصعيد من ‎مشعر منى إلى ‎عرفات.

وتضمنت الفرضية، نظافة طرق المشاة من الساعة 9 صباحاً إلى 4 مساءً مروراً بمشعر مزدلفة على أن يتم نظافة طرق المشاة وتهيئتها.
وتم تنفيذ التجربة الفرضية بمشاركة عقود النظافة الخمس، حيث بلغت إجماليات التكثيف (310 عامل نظافة)، ومكنسة 3 ياردة عدد (12)، ومكنسة 7 ياردة عدد (5)، وغراف صغير مع فرشة عدد (7)، وقلاب 20 طن (2)، وغراف كبير (1)، وضاغط 22 ياردة (1).
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