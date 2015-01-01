غدا.. البرلمان التونسي يُؤبّن رئيس الجمهورية الراحل
الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 01:32 م
مروى الجلاصي
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قرّر مجلس نواب الشعب التونسي في أول اجتماع لرؤساء الكتل بإشراف رئيس مجلس نواب الشعب بالنيابة عبد الفتاح مورو، تخصيص جلسة الغد لتأبين السبسي.
وقد تمّ إقرار عقد جلسة عامة غدا الأربعاء 31 جويلية 2019، لتأبين رئيس الجمهورية الراحل محمد الباجي قايد السبسي، وتأجيل النشاط التشريعي الذي كان مقررا اليوم للمصادقة على جملة من مشاريع القوانين، على أن يتمّ استئنافه بعد جلسة التأبين.
ويجدر التذكير، بأنّ الموت قد غيّب السبسي، الذي فارق الحياة على الساعة العاشرة و 25 دقيقة من صباح يوم الخميس 25 جويلية 2019، والمتزامن مع الذكرى الـ62 لإعلان الجمهورية، عن سن تناهز 93 عاما بعد أزمة صحية.
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