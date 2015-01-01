عاجل.. وصول محمود متولي إلى مقر النادي الأهلي بالجزيرة

وصل منذ قليل محمود المتولي لاعب الأهلي الجديد إلى مقر النادي الأحمر بالجزيرة.





وأعلن النادي الأهلي صباح اليوم تعاقده رسميا مع اللاعب لمدة ٥ مواسم مقابل ١٥ مليون جنيه.





وأصبح متولي الصفقة الثالثة التي يتعاقد معها الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد استعارة رمضان صبحي من هيدير سفيلد تاون الإنجليزي لمدة موسم، والمالي أليو نيانج قادمًا من مولودية الجزائر لـ٥ مواسم.