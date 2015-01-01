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مفاجأة في رحيل طارق حامد وعلاء عن الزمالك

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 01:37 م
مفاجأة في رحيل طارق حامد وعلاء عن الزمالك
طارق حامد
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هاني عصام
 
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يحاول ثنائي فريق الزمالك طارق حامد ومحمود علاء إقناع إدارة الأبيض بالموافقة على الاحتراف في الموسم المقبل.

 

وتلقى محمود علاء عرضًا من أهلي جدة السعودي، في الوقت الذي دخل فيه اتحاد جدة في خط المفاوضات مع طارق حامد.

 

وكان الزمالك قد أعلن رفض رحيل الثنائي في الموسم المقبل والتمسك ببقاء الثنائي.

 

ويقوم حامد وعلاء بمحاولة أخيرة مع إدارة الزمالك في الساعات الجارية قبل إرسال القائمة الافريقية وسط رغبتهما في الاحتراف.

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