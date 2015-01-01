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نجم اليوفينتوس قريباً إلى "البريميرليج"

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 01:36 م
نجم اليوفينتوس قريباً إلى البريميرليج
لاعبي اليوفينتوس
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مصطفى صابر
 
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كشف تقرير صحفي إيطالي  إن مهاجم اليوفنتوس أصبح قريباً من الانضمام للعب في البريميرليج خلال الساعات المقبلة.

ووفقاً للشبكة الإيطالية "سكاي سبورت إيطاليا"، إن  مهاجم يوفنتوس مويس كين سينضم لصفوف نادي إيفرتون الإنجليزي مشيرة إلى أن اللاعب قد يغادر يوم غدٍ الأربعاء، لإجراء الفحوصات الطبية.

وتابعت أن صفقة المهاجم تبلغ قيمتها حوالي 30 مليون يورو، بالإضافة  الى مكافاَت، على أن يحصل اللاعب على ثلاثة ملايين يورو في الموسم الواحد كراتب سنوي.

ولفتت إلى أن عقد كين مع إيفرتون من المتوقع أن يتضمن شرطًا يُلزم بإعطاء يوفنتوس الأولوية في حالة إعادة البيع في المستقبل. 
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