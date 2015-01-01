محافظ الشرقية يلتقي رئيس "غازتك" لبحث التوسع في إنشاء محطات تموين السيارات

التقى الأستاذ الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، المهندس عبد الفتاح فرحات، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة غازتك؛ لبحث ومناقشة أوجه التعاون بين المحافظة والشركة للتوسع في إنشاء محطات التموين بالغاز الطبيعي بحضور اللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات واللواء علاء رشاد السكرتير العام المساعد.





وخلال اللقاء تم إستعراض قطع الأراضي المتاحة لإنشاء محطات تموين السيارات بالغاز عليها لتعزيز أوجه التعاون والمشاركة بين المحافظة والشركة وذلك تماشياً مع خطة الدولة لتشجيع الاستثمار وتنمية الموارد وتحسين الخدمات المؤداه للمواطنين.





وأوضح محافظ الشرقية، أن التوسع في إنشاء منافذ ومحطات خدمة تموين السيارات بالغاز الطبيعي تأتي تلبية لإحتياجات المواطنين من حائزي السيارات التي تستخدم الغاز الطبيعي كوقود وتشجيع الإقبال على تحويل السيارت للعمل بالغاز باعتباره مصدر نظيف للطاقة يقَدم للمواطن بشكل حضاري ولائق وبسعر مناسب.





وأكد المحافظ أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بتشجيع الاستثمار وتسعى لتهيئة الأجواء المناسبة لجذب مزيداً من الاستثمارات الداخلية والخارجية مشيراً إلى أنه جارٍ حصر أراضٍ أملاك الدولة المستردة وطرحها أمام المستثمرين للاستفادة منها في إقامة مشروعات استثمارية تعود بالنفع والفائدة على المحافظة.





ومن جانبه أشار المهندس عبد الفتاح فرحات، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة غازتك، إلى أن الشركة تمتلك أكبر شبكة من محطات التموين بالغاز الطبيعي يبلغ عددها 91 محطة تنتشر في 21 محافظة من محافظات الجمهورية وهى إحدى شركات قطاع البترول الرائدة في استخدام الغاز الطبيعي المضغوط كوقود بديل في السيارات والمركبات.



