سفير الشباب الإفريقي: "مصر عالم مصغر" والاندماج أهم استفادة من منتديات الشباب

قال عبد الله كجاما، سفير الشباب الإفريقي، إنه يعيش في مصر منذ 2012، وكانت الاستفادة من أول يوم جاء فيه من نيجيريا، فقد درس في مصر وشارك في فعاليات كثير بالجامعات والوزارات المصرية.





وأضاف كجاما خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المُذاع عبر شاشة قناة TeN، أنه شارك في غالبية منتديات الشباب ومنها منتدى شباب العالم ضمن 3000 شاب من مختلف انحاء العالم، وكان من المتحدثين.





وأكد كجاما في مداخلته مع الإعلاميين أحمد خيري ومها بهنسي، أن أكبر استفادة أخذها هي الاندماج الذي تتميز به مصر، والتعرف على الثقافات المختلفة والعادات والتقاليد واللغات، واصفًا مصر بأنها "عالم مصغر".



