حملات تفتيشية ورقابية مكثفة للسلامة والصحة المهنية على جميع منشآت الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية علي وكيل وزارة الصحة ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية علي المنشآت المختلفة (العامة- الصناعية- الصحية- محطات مياه الشرب الصرف الصحي) والتأكد من توافر اشتراطات الصحة والسلامة المهنية بها للحفاظ علي سلامة المواطنين واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة حيال المخالفات دون تهاون أو تقصير.





وشدد المحافظ على ضرورة الاهتمام بتنفيذ الدورات التدريبية المستمرة للارتقاء ورفع كفاءة مستوي جميع مسئولي الصحة والسلامة المهنية وتوعيتهم بأهمية دورهم في تدريب العاملين بالمنشأت المختلفة علي ُسبل إتباع شروط السلامة والصحة المهنية أثناء تأدية العمل واستعمال وسائل الوقاية بشكل سليم بالإضافة إلى التعرف على طرق تقييم المخاطر داخل المنشأة ووضع خطة طوارئ لمواجهة الحوادث الطارئة.





وتنفيذاً لتعليمات وتوجيهات محافظ الشرقية قامت إدارة الصحة و السلامة المهنية بمديرية الصحة بالشرقية بشن عدد من الحملات الرقابية والتفتيشية المكثفة والمرور على عدد 240منشأة عامة و صناعية وصحية ومحطات معالجة مياه الشرب و محطات صرف صحي بنطاق المحافظة للتأكد من مطابقتها لمعايير الأمن والسلامة حفاظاً علي سلامة المواطنين والعاملين بالمنشات المختلفة وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري.



