شاهد.. العاصمة الإدارية تنهي استعداداتها لمؤتمر الشباب

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عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، تقريرًا يرصد تفاصيل الانتهاء من الاستعداد لانطلاق المؤتمر الوطني للشبااب في نسخته الساباعة بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.



يشارك في المؤتمر 1500 شاب تتنوع فئاتهم لتمثل جميع فئات الشباب المصري، الذي يمثل قرابة 60% من قوام المجتمع، حيث يشارك في المؤتمر ممثلين كل من: شباب الجامعات، شباب الأحزاب، شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، شباب من المبدعين والمبتكرين، فضلًا عن قطاع واسع من الشباب الذين تم اختيارهم من خلال التسجيل المباشر عبر الموقع الإلكتروني.



