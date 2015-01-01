رئيس جامعة دمنهور يتفقد أعمال إنشاءات "الهندسة والتربية للطفولة المبكرة" (صور)

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تفقد الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، الأعمال الإنشائية بالمجمع النظري والمدن الجامعية، وذلك بكليات الهندسة والتربية للطفولة المبكرة، وكذا التجهيزات الفنية بالوحدات السكنية واستراحة أعضاء هيئة التدريس والمدينة الجامعية بمدخل حوش عيسى.



ورافق رئيس جامعة دمنهور خلال الجولة، كل من مدير الإدارة الهندسية بالجامعة وعدد من القيادات الجامعية والمهندسين والعمال، وشدد "صالح" علي سرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية بكلية الهندسة والوحدات السكنية واستراحة أعضاء هيئة التدريس والمدينة الجامعية مع ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية المتفق عليها، وإرسال خطابات لسرعة الإنجاز لكافة شركات المقاولات التي تقوم بتنفيذ مشروعات الجامعة، مع مراعاة معايير الأمن والسلامة.