لمدة 5 أيام .. بدء التقديم على الوظائف الصحية بالخدمات الطبية بـ "الداخلية"

بدأ، اليوم، التقديم على وظائف صحية بنظام التعيين للرجال والنساء بالإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية، ويستمر التقديم خمسة أيام.‎





وتشمل الوظائف: "أخصائي أطفال، أخصائي جلدية، أخصائي باطنة، أخصائي أنف وأذن وحنجرة، أخصائي نساء وولادة، أخصائي طب أسرة وأخصائي عيون"، علماً بأن المؤهل المطلوب هو شهادة الزمالة أو الماجستير في التخصص، والخبرة المطلوبة سنتان.





على مَن تنطبق عليه الشروط إرفاق السيرة الذاتية وصورة من المؤهلات العلمية والعملية وصورة من إثبات الهوية وصورة من التصنيف المهني "الهيئة السعودية للتخصصات الصحية"، على البريد الإلكتروني [email protected] ، علماً بأنه سيتم استبعاد أيّ طلب غير مستوفٍ للشروط.





ويشترط اجتياز المقابلة الشخصية التي ستحدّد لاحقاً.





ويتم استقبال الطلبات لمدة خمسة أيام اعتباراً من اليوم الثلاثاء 27 / 11 / 1440 هـ.