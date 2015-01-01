عُقب سيجارة يتسبب في حريق مخزن خردة بالفيوم

تمكن ضباط وقوات إدارة الحماية المدنية بمحافظة الفيوم، من السيطرة علي حريق بمخزن خردة بقرية دسيا التابعة لمركز الفيوم، وأخماده دون حدوث ثمة أصابات أو وفيات.





تبلغ للواء عادل الطحلاوي، مدير أمن الفيوم من قسم شرطة ثان الفيوم بنشوب حريق بمخزن خردة بشارع بحر دسيا العلواية دائرة القسم.





بالانتقال وضباط وقوات إدارة الحماية المدنية تم السيطرة علي الحريق وإخماده دون حدوث ثمة أصابات أو وفيات.





تبين نشوب الحريق بمخزن خردة علي مساحة 20م مكون من حجرة واحدة غيرمسقوفة ملك المواطنة "عبير ص ط " 28 سنه"، ربة منزل، نتيجة القاء احد المارة لعقب سيجارة مشتعل.





نتج عن الحريق أحتراق بعض الألواح الخشبية القديمة.



