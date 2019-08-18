"هدف": بدء استقبال الراغبين في برنامج تأهيل خريجي الدبلومات الصحية

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، بالشراكة مع هيئة الهلال الأحمر السعودي، بدء استقبال الراغبين في الالتحاق بالبرنامج التدريبي لتأهيل خريجي الدبلومات الصحية.

ويأتي البرنامج، ضمن مذكرة التفاهم الموقّعة بين الجهتين في شهر مارس الماضي، لإعادة تأهيل حملة دبلوم طب الطوارئ؛ بهدف تمكينهم وإلحاقهم بسوق العمل في القطاع الصحي.





وأوضح «هدف»، أن التدريب سيبدأ بتاريخ 17/12/1440هـ الموافق 18/8/2019م، ويستمر لمدة ثمانية أشهر مقسمة لمرحلتين (تدريب نظري، وتدريب عملي)، وسيتم توظيف من يجتاز البرنامج التدريبي واختبار التوظيف الخاص بهيئة الهلال الأحمر السعودي في المراكز التابعة للهيئة على وظيفة (فني خدمات طبية طارئة).