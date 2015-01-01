محافظ البحيرة يحيل 251 موظفا للتحقيق

قامت إدارة الرقابة والمتابعة بديوان عام البحيرة، بالتنسيق مع الوحدات المحلية بالمرور على المنشآت الخدمية بمركزي إيتاي البارود وشبراخيت، للتأكد من تحقيق الانضباط الإداري وحسن سير العمل والتزام جميع العاملين بمقتضيات واجباتهم الوظيفية.





أسفرت الحملة المرورية بمركز إيتاي البارود، عن إحالة 2 من الموظفين بإدارة الطب البيطري بإيتاي البارود للتحقيق لغيابهم عن العمل بدون إذن مسبق وإحالة 15 موظف بالإدارة الزراعية للتحقيق لتركهم العمل أثناء المواعيد الرسمية وإحالة 64 موظف بالوحدات الصحية بقرى "قليشان – إمليط - صفط الغابة" للتحقيق لتركهم العمل أثناء المواعيد الرسمية وكذا إحالة 6 من الموظفين بمركز الصيانة بالوحدة المحلية للتحقيق لتركهم العمل أثناء المواعيد الرسمية وإحالة 15 من الموظفين بالوحدة المحلية للتحقيق لتركهم العمل أثناء المواعيد الرسمية وإحالة 3 موظفين بمكتب صحة إيتاي البارود للتحقيق لتركهم العمل أثناء المواعيد الرسمية.





وبالمرور على مركز رعاية الطفولة والأمومة بإيتاي البارود تم إحالة 14 موظف للتحقيق لغيابهم عن العمل بدون إذن وكذا إحالة 9 موظفين لتركهم العمل أثناء المواعيد الرسمية وإحالة 10 من الموظفين بالمركز الطبي بغرب إيتاي البارود للتحقيق لتركهم العمل أثناء المواعيد الرسمية، وإحالة 58 طبيب وممرض بمستشفيي إيتاي البارود للتحقيق لغيابهم عن العمل بدون إذن.



