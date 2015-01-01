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تنسيقية الأحزاب: عقد مؤتمر الشباب السابع في العاصمة الإدارية يجعل له طبيعة خاصة

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 01:26 م
تنسيقية الأحزاب: عقد مؤتمر الشباب السابع في العاصمة الإدارية يجعل له طبيعة خاصة
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هدى عبدالرازق
 
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قال كابتن طيار محمود فيصل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن المؤتمر الوطني السابع للشباب هو استمرارية لمؤتمرات الشباب السابقة، ولنهج الرئيس السيسي في التواصل مع الشباب والمجتمع المصري.

وأشار "فيصل"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، إلى أن عقد المؤتمر السابع في العاصمة الإدارية يجعل له طبيعة خاصة، ويؤكد أن المشروعات القومية تظهر على أرض الواقع، ولم تعد خطط ينتظر تطبيقها.

وأوضح أن المؤتمر يتضمن 3 محاور جديدة، حيث لأول مرة يكون هناك نموذج للمحاكاة بين الحكومة وشباب البرنامج الرئاسي، كما سيتم توضيح آلية تطبيق مبادرة حياة كريمة، وأخيرا تكريم أول دفعة من شباب برنامج الرئاسي.
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