إحتجاجا على ندرة المياه بجهتهم.. مواطنون يغلقون الطريق الدولي بين تونس والجزائر

أقدم سكان منطقة 'الفويض' الحدودية الجزائرية مع تونس، يوم أمس الإثنين 29 جويلية 2019، على غلق الطريق الدولي بين البلدين لعدة ساعات.





وبحسب ما نقلته 'موزاييك'، عن مصادر محلية، فإنه قد تمّ إعادة فتح الطريق وعادت حركة العبور اليوم الثلاثاء 30 جويلية 2019، تسير بشكل إعتيادي للغاية.





ويذكر بأن إغلاق الطريق الدولي كان احتجاجا على ندرة المياه، وقد تنقلت السلطات المدنية والعسكرية للمنطقة والتفاوض مع السكان المحتجين، وتم التأكيد على رفع المشاغل المطروحة للجهات المعنيّة.