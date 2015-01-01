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ناشطة سويدية مراهقة تقرر الإبحار إلى أمريكا لحضور قمة المناخ

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 01:23 م
ناشطة سويدية مراهقة تقرر الإبحار إلى أمريكا لحضور قمة المناخ
ناشطة سويدية
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وكالات
 
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قررت الناشطة السويدية، جريتا تونبرج، الإبحار من بريطانيا إلى الولايات المتحدة منتصف شهر أغسطس المقبل لحضور قمة الأمم المتحدة للمناخ.

 

وأصبحت "تونبرج"، التي تبلغ من العمر 16 عاما، مصدر إلهام لمحتجين شبان في أنحاء العالم، بفضل تحذيراتها من مخاطر التقاعس عن مواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري، وفقا لرويترز.

 

وقالت على موقع "إنستجرام": "تلقيت عرضا لركوب قارب السبق (ماليزيا 2). سنعبر المحيط الأطلسي من المملكة المتحدة إلى نيويورك في منتصف أغسطس".

 

وأضافت "الحقائق العلمية واضحة. علينا البدء في تغيير اتجاه منحنى الانبعاثات إلى الانخفاض بحلول 2020 على أقصى تقدير، إذا كنا لا نزال نريد الاحتفاظ بفرصة إبقاء ارتفاع درجات الحرارة العالمية عند أقل من 1.5 درجة".

 

وقال بيير كاسيراجي، مؤسس فريق ماليزيا، الذي سيشارك في قيادة عبور الأطلسي إنه يؤمن بضرورة زيادة الوعي بتفاقم الانبعاثات العالمية والتلوث.

 

وأضاف "إقناع الحكومات والمؤسسات الدولية باتخاذ الخطوة وفرض قوانين تحمي البشرية والتنوع الحيوي له الأهمية القصوى بالنسبة لمستقبل الإنسانية".

 

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