ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"10 كيلو بانجو" و"حشيش".. سقوط 4 تجار مخدرات في الدقهلية

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 01:23 م
10 كيلو بانجو وحشيش.. سقوط 4 تجار مخدرات في الدقهلية
Advertisements
طباعة
هبة عبدالحفيظ
 
Advertisements
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن (الدقهلية)، والجهات المعنية عن ضبط الآتي:

- (2 من العناصر الإجرامية )، لقيامهما بالإتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائهما بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة وبحوزتهما (10 كيلو جرام لنبات البانجو المخدر – 2 قطعة سلاح أبيض - 2 هاتف محمول– مبلغ مالي).

- (2 من العناصر الإجرامية)، لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة، وترويجها على عملائهما بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة وبحوزتهما (300 جرام لمخدر الحشيش - قطعة سلاح أبيض - 2 هاتف محمول – مبلغ مالي).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار استمرار الحملات الأمنية.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس أودي
ريال مدريد - أسبانيا
-
x
18:00
-
توتنهام هوتسبير - إنجلترا
بايرن ميونيخ - ألمانيا
-
x
20:30
-
فنربخشة - تركيا
بطولة اتحاد غرب آسيا
لبنان
-
x
18:30
-
العراق
فلسطين
-
x
21:30
-
اليمن