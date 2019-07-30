المتظاهرون فى هونج كونج يعرقلون حركة القطارات ويثيرون الفوضى

قام مئات من المتظاهرين في هونج كونج بإعاقة خدمات القطارات خلال ساعة الذروة الصباحية اليوم الثلاثاء، مما تسبب في فوضى للركاب في أحدث حملة مناهضة للحكومة لتهدئة المستعمرة البريطانية السابقة.





وبدأت منذ أسابيع قليلة مظاهرات الاحتجاج على مشروع قانون لتسليم المجرمين كان من شأنه أن يسمح للناس في هونج كونج بإرسالهم إلى الصين القارية لمحاكمتهم، وقد تطور إلى رد فعل عريض ضد حكومة المدينة وسادتها السياسيين في بكين.





وحدثت الاحتجاجات بشكل يومي تقريبًا، وأحيانًا دون سابق إنذار، مما أدى إلى تعطيل العمل، مما زاد الضغط على الحكومة المحاصرة في المدينة وتمديد قوة الشرطة، التي اتهمها البعض باستخدام القوة المفرطة.

وقام النشطاء بسد أبواب القطارات وتعطيل الخدمات وأجبروا مئات الأشخاص على الخروج من محطات السكك الحديدية بحثًا عن وسائل النقل البديلة.





وقال شارون، المتظاهر المقنع البالغ من العمر 21 عامًا: "لا نعرف كم سنبقى هنا، وليس لدينا قائد، حيث يمكنك أن ترى هذه حركة جماهيرية الآن.. لا نعتزم إزعاج الناس، لكن علينا أن نجعل السلطات تفهم سبب احتجاجنا.. سنستمر في ذلك طالما دعت الحاجة"، بينما هتف آخرون ، "حرروا هونج كونج" و "ثورة عصرنا".