أسعار مواد البناء في الأسواق اليوم الثلاثاء 30-7-2019
الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 12:13 م
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استقرت أسعار الحديد والأسمنت استقرارها اليوم الثلاثاء 30 يوليو 2019 في المصانع المصرية حيث تشير التوقعات إلى احتمالية ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت ومواد البناء عقب تحريك أسعار الوقود وجاءت الأسعار، وفقًا لأخر تحديث لها على النحو التالي:
أسعار الطوب الأحمر اليوم الثلاثاء 30-7-2019
سعر الطوب الأسمنتي المفرغ مقاس 40×20×20 سم عدد 1000 طوبة حوالي 630 جنيه مصري.
سعر الطوب الرملي الخفيف مقاس 60×20×20 سم عدد 1000 طوبة حوالي 550 جنيه مصري.
سعر الطوب الأسمنتي المصمت مقاس 25×12.5×6 سم عدد 1000 طوبة حوالي 500 جنيه مصري.
أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 30-7-2019
شركة حديد عز 11890
شركة حديد عز الدخيلة 11890
شركة حديد المصريين 11780
شركة حديد بشاي 11750
شركة حديد العتال 11650
شركة حديد عطية 11600
سعر الأسمنت اليوم الثلاثاء في الأسواق
العربية للأسمنت المسلح 850
الشركة العربية للأسمنت النصر825
الشركة العربية للأسمنت العسكري بني سويف 808
أسمنت أسيوط المهندس820
صناعات مواد البناءالتعمير 820
أسمنت أسك المنيا أسيك 840
أسمنت أسيك المنياحورس 840
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