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قطيع الخنازير بالصين ينكمش بمقدار النصف بسبب انفلونزا الخنازير

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 12:11 م
قطيع الخنازير بالصين ينكمش بمقدار النصف بسبب انفلونزا الخنازير
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خاطر عبادة
 
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توقع محللون في بنك رابوبنك الهولندي، اليوم الثلاثاء، أن قطيع الخنازير في الصين قد يتقلص إلى النصف بحلول نهاية عام 2019 مقارنة بالعام السابق، حيث ينتشر وباء حمى الخنازير الأفريقية في أكبر منتج للحوم الخنزير في العالم.

وقال البنك إن قطيع الخنازير فى الصين، الأكبر في العالم، قد تقلّص بالفعل بنسبة 40% عن العام الماضي، وهو أعلى بكثير من التقديرات الرسمية التي تراوحت بين 15 % إلى 26 %.

وتأتي هذه التوقعات وسط تكهنات في الصناعة بأن الانخفاض كان أسوأ بكثير مما أكده المسؤولون الزراعيون، الذين أطلقوا هذا الشهر تحقيقًا في جهود السلطات المحلية لاحتواء الوباء.

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