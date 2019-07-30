في عيد الأضحى 2019.. فساتين باللون الأبيض لإطلالة أنيقة يوم كتب الكتاب









مع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك 2019، وتتميز هذه الفترة بالمناسبات وحفلات الزفاف وكتب الكتاب، جمعنا للعرائس الذين سيكون كتب كتابهم وخطوبتهم يوم عيد الأضحى المبارك مجموعة من الفساتين الرقيقة التي تناسبهم ليبدون بمظهر جيد وأنيق.