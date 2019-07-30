في عيد الأضحى 2019.. فساتين باللون الأبيض لإطلالة أنيقة يوم كتب الكتاب
الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 12:04 م
Advertisements
Advertisements
مع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك 2019، وتتميز هذه الفترة بالمناسبات وحفلات الزفاف وكتب الكتاب، جمعنا للعرائس الذين سيكون كتب كتابهم وخطوبتهم يوم عيد الأضحى المبارك مجموعة من الفساتين الرقيقة التي تناسبهم ليبدون بمظهر جيد وأنيق.
Advertisements
- لـ"العروس".. مجموعة فساتين مريحة لإطلالة أنيقة يوم الزفاف (صور)
- فساتين سوارية لـ"صديقات" العروس يوم الزفاف
- للنحيفات.. فساتين "الكاب" لإطلالة أنيقة يوم الزفاف (صور)
- فساتين سواريه تناسب والدة العروس (صور)
- يوم الزفاف.. فساتين أنيقة تناسب صاحبة العروس (صور)
- للعروس الرومانسية.. فساتين تناسب إطلالتك يوم الزفاف (صور)
- لإطلالة رشيقة يوم الزفاف.. فساتين مميزة بحزام الخصر (صور)
- فساتين زفاف تليق بالفتاة الممتلئة (صور)
- لإطلالة مناسبة يوم "كتب الكتاب" .. شاهدي أجدد موديلات الفساتين
- للعروس.. فساتين سهرة ناعمة تنسب إطلالتك في عيد الأضحى