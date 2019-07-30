محظورات طبية لبعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب

كشف الدكتور حسن كمال رئيس اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية أن البعثة المصرية التي ستشارك في دورة الألعاب الإفريقية في المغرب أنه تم توفير بعثة طبية كبيرة تضم خمسة أطباء للتواجد في المدن الأربعة التي ستقام فيها منافسات مصر.









حذر الدكتور حسن كمال اللاعبين من تناول الاطعمة أو المياة العادية خلال دورة الألعاب الإفريقية وأنه يتوحب على الجميع تناول المياة المعدنية المغلقة من أجل تجنب المنشطات.









أشار الدكتور حسن كمال ، تواصلنا مع جميع الاتحادات للحصول على كافة البيانات من عن اللاعبين المشاركين وسيكون للبعثة المصرية الطبية خدمة 24 ساعة خلال التواجد في المغرب لخدمة اللاعبين واللاعبات.



