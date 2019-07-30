انطلق منذ 5 أيام.. نصيحة "التموين" للمواطنين خلال الأوكازيون الصيفي





أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية، فترة التصفية الموسمية الثانية (الأوكازيون الصيفي)، الجمعة الماضية؛ مواصلة العمل على تقديم المنتجات للمستهلكين بأسعار مخفضة؛ لتنشيط حركة المبيعات.





ووجهت التموين، عدد من النصائح للمواطنين؛ للاستفادة من الأوكازيون، وتتمثل في الآتي:





- مشاهدة الملابس بشكل جيد، قبل الشراء، للتأكد من جودتها.





- فى حالة وجود لون المنتج باهت، فأنه سيكون غير جيد ويتطلب الإبلاغ عن صاحب المحل التجارى.





- الحصول على فواتير بالسلع، التى يتم شراؤها، موضحًا بها ثمن السلعة قبل الأوكازيون، وبعد التخفيضات.





-التعامل مع المحلات المرخصة، وليس مع الباعة الجائلين للحصول على حقهم فى سلع جيدة وتخفيضات حقيقية.





وفي السياق ذاته، أوضحت ورارة التموين والتجارة الداخلية، أنه من المتوقع أن يصل عدد المشاركين فى الأوكازيون الصيفي هذا العام، ما يقرب من 2500 إلى 3000 شركة وتاجر من القطاعين العام والخاص، بنسبة تخفيضات فى الأسعار قد تصل إلى 50%، لتشجيع المواطنين على الخروج للتسوق وتنشيط حركة المبيعات .





وشددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على أنه سيتم تحرير محاضر ضد المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وعرضها على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.



