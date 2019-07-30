أب وأم وطفلتاهما المعاقتان.. ضحايا حادث "متهور جازان" المروري

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أوضحت مصادر أن ضحايا حادث مركبة “الهايلوكس” المأساوي الذي وقع أمس الاثنين، هم أب وأم وطفلتان معاقتان. وتسبب في الحادث مستهترٌ كان يقود مركبته بسرعة جنونية ليصطدم بمركبة المصابين الذين كانوا في طريقهم إلى المنزل من المستشفى بعد المراجعة مع ابنتيهما المريضتين.



واعتاد الأب أن يقوم بإيصال ابنتيه إلى المستشفى بشكل يومي لمراجعة حالتيهما كونهما معاقتين، حيث تبلغ الأولى 6 سنوات من العمر فيما تبلغ الثانية 4 سنوات، لتتعرض سيارته للتلف الكامل بعد الحادث المأساوي.



وكان طريق صبيا جازان قد شهد الحادث المروع والذي تسبب فيه قائد مركبة متهور يقود بسرعة جنونية، حيث تمكن أحد عابري الطريق من تصوير لحظة وقوع الحادث الذي راح ضحيته أحد سالكي الطريق.



وأظهر مقطع الفيديو المصور خروج إحدى المركبات من اليمين إلى اليسار، وهي تسير بسرعة عالية بين المركبات لتحتك بمركبة “هايلوكس” لتفقد المركبة توازنها وترتطم بعمود إنارة قبل أن تندفع باتجاه الطريق المقابل لتصطدم بمركبة أخرى هناك.



وتمكنت فرق الهلال الأحمر من الوصول إلى موقع الحادث الذي وقع بين سيارتين ليتم التعامل مع المصابين ونقلهم إلى المستشفى.



وقدمت الفرق الإسعافية خدماتها لأحد المصابين في موقع الحادث، حيث تعرض لإصابة متوسطة قبل نقله إلى المستشفى، فيما تم نقل 3 حالات عن طريق المواطنين إلى المستشفى قبل وصول الفرق الإسعافية ومباشرة الحادث.