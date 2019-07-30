ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مد أجل النطق بالحكم على عضو حركة 6 أبريل المتهم بـ"التظاهر والتجمهر" لـ7 سبتمبر

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 12:00 م
مد أجل النطق بالحكم على عضو حركة 6 أبريل المتهم بـالتظاهر والتجمهر لـ7 سبتمبر
محكمة - أرشيفية
Advertisements
طباعة
مـروة هيـكل
 
Advertisements
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الأول الثلاثاء، مد أجل النطق بالحكم على للمتهم إمام فؤاد من حركة 6 أبريل على الحكم الصادر ضده غيابيا بالسجن المؤبد في اتهامه بالتجمهر والتظاهر لجلسة 7 سبتمبر لعدم إحضار المتهم من محبسه لدواعٍ أمنية.

يصدر الحكم برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته وبعضوية المستشارين محمد محمد النجدي وأحمد محمد عبد الحكم وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

كان المتهم القى القبض عليه بعد صدور حكما غيابيا ضده بالسجن المؤبد في اتهامه بالتجمهر والتظاهر وتعطيل.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس أودي
ريال مدريد - أسبانيا
-
x
18:00
-
توتنهام هوتسبير - إنجلترا
بايرن ميونيخ - ألمانيا
-
x
20:30
-
فنربخشة - تركيا
بطولة اتحاد غرب آسيا
لبنان
-
x
18:30
-
العراق
فلسطين
-
x
21:30
-
اليمن