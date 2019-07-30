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"ولي على قلبي".. أغنية جديدة للسوري مراد ملحم

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 11:56 ص
ولي على قلبي.. أغنية جديدة للسوري مراد ملحم
مراد ملحم
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الفجر الفني
 
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يتابع الفنان السوري مراد ملحم، مشواره الفني مع إعمار ميوزك من خلال أغنية جديدة بعنوان "ولي على قلبي".

 

تم تصوير الأغنية في سورية وتحديدا في استوديوهات قناة إعمار ميوزك على طريقة الفيديو كليب بفكرة جديدة، وهي دمج التصوير الحقيقي في تصميم الجرافيك .

 

أغنية "ولي على قلبي" من كلمات وألحان الشاعر زياد جديد، وميكس وماستر رواد زيدان، وتسجيل وميكس وماسترينغ استديو ماجيك تون، وإنتاج إعمار ميوزك، والكليب بتوقيع المخرج عبد الله أطرش.

 

وتم إطلاق الأغنية عبر المحطات والإذاعات العربية وعبر شبكات التواصل الاجتماعي.

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