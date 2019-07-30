حطب: نشارك في دورة الألعاب الإفريقية بهدف المنافسة ورفع راية مصر دوليا

أكد المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية أن مشاركة مصر في دورة الألعاب الإفريقية التي ستقام في المغرب خلال الفترة من 19 حتى 31 أغسطس القادم من أجل المنافسة على اللقب.



قال المهندس هشام حطب مصر تشارك في دورة الألعاب الإفريقية للمرة الثانية عشر بعدد 298 لاعب ولاعبه في 24 لعبة بهدف المنافسة ورفع راية مصر في ظل رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي للاتحاد الإفريقي ورعايته للرياضة المصرية والسعي نحو تطويرها والانجازات التي تتحقق في كل الألعاب خلال الفترة الحالية.



ووجه المهندس هشام حطب الشكر لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي على مجهوداته والتعاون المثمر مع اللجنة الأولمبية وحرصه على دعم الحركة الأولمبية في إطار السعي نحو واجهه مشرفة لمصر وتحقيق نتائج ترفع راية مصر عاليا.



وإشار المهندس هشام حطب ، دورة الألعاب الإفريقية تشهد فرصة لتأهل ما يقرب من 30 لاعب ولاعبه لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 وهذا هدف أخر بخلاف المنافسة على اللقب والذي سيكون شرس مع المغرب ونيجيريا وجنوب إفريقيا والجزائر ولكننا نركز جيدا في المنافسة لتحقيق أهدافنا.