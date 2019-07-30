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مد أجل النطق بالحكم على 26 متهما بالهجوم على فندق الأهرمات الثلاثة لجلسة 21 سبتمبر

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 11:53 ص
مد أجل النطق بالحكم على 26 متهما بالهجوم على فندق الأهرمات الثلاثة لجلسة 21 سبتمبر
محكمة - أرشيفية
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مـروة هيـكل
 
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قررت الدائرة 5 إرهاب، بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، مد أجل الحكم على 26 متهماً، في القضية المعروفة إعلاميا "الهجوم على فندق الأهرمات الثلاثة"، لجلسة 21 سبتمبر لتعذر حضور المتهمين.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي، وعبد الرحمن صفوت الحسينى، وأحمد عبد الحكم، وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

وتضم قائمة المتهمين كل من : عبد العال عبد الفتاح، وأحمد محمد حسن مرسى، وأسامة سيف سليمان، ومصطفى خالد محمد، وأحمد محمد قاسم، وحسن إبراهيم حلمى، وكريم منتصر منجد، وعبد العزيز ممدوح، ويوسف عبد العال عبد الفتاح، وأحمد خالد أحمد، ومصطفى محمود أحمد موسى دسوقى ديب، وعبد الرحمن عاطف، ومحمد مصطفى محمد، وكريم حميدة على، وآسر محمد زهر الدين، ويوسف محمد صبحى، ومحمد خلف جمعة وأحمد بدوى إبراهيم ومحمود مصطفى طلب أبو هشيمة و أحمد صالحعبد الفتاح وعلي عاطف على الساعى ومحمود عبد القادر على سعد وبسام اسامة محمد بطل ويوسف محمد عبده عبد النبي وعبد الرحمن سمير رشدى.

وأسندت النيابة للمتهمين أنهم فى الفترة من منتصف 2015 وحتى 13 فبراير 2016 قادوا جماعة أسست على خلاف القانون، وهاجموا فندق الأهرامات الثلاثة، وحازوا أسلحة نارية وذخائر، فضلا عن ارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات.

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