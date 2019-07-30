تجديد حبس عامل حرق ابنة شقيقه بـ"المولوتوف" في الشرقية

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قرر قاضي المعارضات بمحكمة فاقوس الجزئية بالشرقية، تجديد حبس المتهم بحرق نجلة شقيقه الطفلة البالغة 4 سنوات، بالمولوتوف لخلافات علي الميراث بينهما، 15 يوم علي ذمة التحقيقات.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، بلاغا من مركز شرطة فاقوس، يفيد بلاغا من " محمد ذ ال" عامل مقيم دائرة مركز فاقوس، يتهم فيه شقيقه بحرق طفلته" منة" 4 سنوات بالمولوتوف، وذلك لخلافات بينهما علي شجرة في منزل ورث بينهما، وتمكن ضباط مباحث فاقوس، من ضبط المتهم، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 5471 إداري مركز فاقوس لسنة 2019.



وتبين من التحريات الأولية، حدوث مشادة بين الطرفين تطورت إلي مشاجرة، قام علي أثرها المتهم بالقاء زجاجات حارقة علي منزل شقيقه وأثناء قيامه بإلقاء الزجاجات الحارقة قامت الطفلة بالجري نحوه فحدثت إصابتها.