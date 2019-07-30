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في أسبوعه الثاني.. Lion King يتصدر شباك التذاكر الأمريكي بـ75.5 مليون دولار

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 11:51 ص
في أسبوعه الثاني.. Lion King يتصدر شباك التذاكر الأمريكي بـ75.5 مليون دولار
Lion King
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أحمد جمال أحمد
 
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نجح فيلم "الأسد الملك" في نسخته السينمائية في المحافظة على تصدره لشباك التذاكر الأمريكي، بعد وصوله إيراداته للأسبوع الثاني على التوالي لـ 350 مليون دولار.

 

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن الفيلم قد حقق داخل الولايات المتحدة فقط في أسبوعه الثاني 75.5 مليون دولار، ومن بعده جاء في المركز الثاني فيلم  Once Upon A Time in Hollywood.

 

وحقق فيلم براد بت وليوناردو دي كابريو  Once Upon A Time in Hollywood في أول أسبوع له 40.35 مليون دولار داخل الولايات المتحدة فقط.

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