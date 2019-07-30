"صيادلة" المنيا ترد على وزيرة الصحة: تصريحاتك مستفزة

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أصدرت نقابة صيادلة المنيا، بيانا عبرت فيه عن مطالبها بإقالة وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، ورفضهاالكامل واستيائها الشديد من تصريحات الوزيرة، خلال زيارتها لمستشفيات بورسعيد؛ لمتابعة منظومة التأمين الصحي بالمحافظة، والذي أكدت فيها أن "غياب مائة صيدلي لا يشعرها بأزمة، بينما غياب ممرضة واحدة مؤثر".



وذكر البيان أن تصريحات وزيرة الصحة، مرفوضة مهنيا لأنها لا تعلم دور الصيدلي في المستشفيات أو الصيدليات الأهلية فالصيدلي هو أول من يلجأ إليه المريض وآخر من يتعامل معه المريض بالنضج والإرشاد في التعامل مع الدواء ونعلم أنها تعلم ذلك منذ كونها طبيبة امتياز حتى صارت وزيرة.



ولفت البيان إلى أن الوطن لا يحتمل مزيدًا من الاحتقان بل يحتاج إلى وحدة الصف في كل مجالات الحياة من أجل النهوض به وخاصه مجال الصحه وهو المسئول عن صحة المصريين وأمن مصر القومى ولعل الوزيره تعلم ان القياده السياسية للوطن لا ينبغى أن يضيع وقتها في معالجة اخطاء الوزراء بل التركيز في المصالح العليا للوطن.



وأكدت النقابه أنه لو تم تطبيق الصيدله الاكلينيكيه في كل المستشفيات الحكومية لتوفرت مليارات سنويا تضيع بسبب الصرف العشوائى للادويه دون ضبط الجرعات المطلوبه لكل مريض ولعل منظومة التأمين الصحي الجديده هى الاكثر احتياجا للصيدله الاكلينكيين لتوفير المال بدل من إهداره وهذا ماجعل الزملاء الصيادله في بورسعيد يطالبون فى بورسعيد بمزيد من التدريب لتحقيق ذلك ولكن عدم التوفيق أصاب الوزيرة بتصريحاتها المستفزة.



وفي نهاية البيان طالبوا باقالة وزيرة الصحة معللين ذلك بان الوطن لايحتمل مزيدا من التحديات ولاغضب الفئات المختلفه من الشعب فها نحن وصلنا إلى مهنه تدافع عن نفسها بنفسها حتى خرجنا جميعا من دائرة التقييم العالمية.