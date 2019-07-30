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ربيع بارود يتخطى المليون مشاهدة بكليب "ع فوقة".. وصيف فني حافل بالمهرجانات (فيديو)

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 11:47 ص
ربيع بارود يتخطى المليون مشاهدة بكليب ع فوقة.. وصيف فني حافل بالمهرجانات (فيديو)
ربيع بارود
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الفجر الفني
 
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حقق النجم اللبناني ربيع بارود نجاحا كبيرا بكليب أغنيته الجديدة "ع فوقة" التي طرحها منذ أسبوع عبر المنصات الرقمية.

 

وفي فترة قياسية من طرحه، تخطى الكليب حاجز المليون مشاهدة حقيقية عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

 

الأغنية من كلمات أحمد عبد النبي وألحان محمد عيسى وتوزيع عمر صباغ.

 

من جانب آخر، أحيا ربيع بارود عدة مهرجانات وحفلات الأعراس الناجحة خلال هذا الصيف التي شهدت حضور جماهيري كبير، وخلالها قدم أغنيته الشهيرة "انت حياتي" التي حققت نجاحات كبيرة.

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